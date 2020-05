FOTOD ⟩ Ameerika Ühendriikide pommitajad B-1 harjutasid Eesti õhuruumis koostööd õhutulejuhtidega

«NATO ja konkreetselt meie piirkonna jaoks on Ameerika Ühendriikide strateegiliste pommitajate õppused meie õhuruumis oluline märk sellest, kui tõsiselt võtavad ameeriklased oma rolli Balti riikide kaitsel. Ameerika Ühendriigid on meie üks olulisemaid liitlasi ja on tähtis, et meie liitlased mõistavad, et julgeolekut ei saa pandeemia ajaks pausile panna ning otsivad võimalusi, kuidas praegustes tingimustes demonstreerida tugevat heidutust. Eriti oluliseks pean, et strateegilised pommitajad harjutavad oma ülesandeid, osaledes meie õppusel Kevadtorm,» ütles kaitseminister Jüri Luik, lisades, et Kevadtorm hea näide kuidas pandeemiakriisi ajal on võimalik sõjalisi õppusi läbi viia ja säilitada sõjaline valmisolek.