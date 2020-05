Mobiilsed kaamerad tabavad Harjumaal keskmiselt 150 kihutajat päevas

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on kahetsusväärselt muutunud ühiskonnas aktsepteetritavaks normiks, et 10 või 15 kilomeetrit tunnis piirkiirust ületada on okei. Seda ilmestab ka see, et suurem osa fikseeritud kiiruseületusi jääb kuni 20 km/h piiresse.