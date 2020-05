Homsest saab saarte ja mandri vahel vabalt liikuda

Pärast tänast pressikonverentsi ütles peaminister Jüri Ratas, et praegune kontroll ei ole enam kuigi efektiivne. «Saare rahvas on alates 4. maist saanud kodukohast lahkuda, kui neil on kehtiv sissekirjutus saarel. Selge, et selle reegliga on tekkinud saartele väga palju uusi sissekirjutusi, just lisa-aadressidena. Minu soov ei ole kindlasti politsei- ja piirivalveametit inimesi kai peal kontrollides naeruväärseks muuta, inimesed on leidlikud,» selgitas Ratas.