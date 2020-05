Rahulolematud Kuressaare haigla arstid nõuavad ravijuht Edward Laane lahkumist

«Töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline – harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus,» seisab 24 Kuressaare haigla arsti allkirjaga pöördumises vallavalitsuse ja haigla nõukogu poole.

Arstide viitavad pöördumises, et koroonapandeemia ajal on usaldamatus ravijuhi suhtes enamgi süvenenud. Ebaadekvaatse töö näitena on arstid välja toonud probleemid kommunikatsioonis ja dr Laane kuvandi kujundamisel: «Esiteks saavad organisatsiooni töötajad enamasti haigla tegevusest teada meedia vahendusel mitte töökoosolekutel,» samuti tundub arstidele, et ravijuhi põhitöö seisneb ajakirjanikega suhtlemisel.