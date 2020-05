Reinsalu telefonikõnes Pompeoga: teeme tõhusat koostööd

Ühtlasi arutati ÜRO Julgeolekunõukogu teemasid, mille eesistuja Eesti maikuus on. Välisminister Reinsalu tänas USA välisministrit konstruktiivse koostöö eest, eriti küberjulgeoleku küsimustes. «Heaks koostöönäiteks on see, kui märtsis tõstatasime koostöös USA ja Ühendkuningriigiga ametlikult GRU korraldatud küberründed Gruusia vastu. See oli ajalooline hetk, kuna kunagi varem polnud küberjulgeoleku küsimus ametlikult Julgeolekunõukogu laua taga olnud,» ütles välisminister Reinsalu. 22. mail korraldab Eesti eesistujana ka Julgeolekunõukogu mitteametliku kohtumise küberstabiilsuse teemal, mille avasõnavõtu teeb peaminister Jüri Ratas.