Fotod ⟩ Elva vallas hukkus kuulihaava saanud mees

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba kirjeldas, et sündmuskohale lähenedes leidsid politseinikud maja hoovist kuulihaava saanud 59-aastase mehe, kes kahjuks suri raske vigastuse tagajärjel sündmuskohal. Politsei pidas kohapeal kahtlustavana kinni kaks 53-aastast meest, kellel mõlemal esinesid alkoholi tarvitamise tunnused. Nende roll juhtunus selgub edasise menetluse käigus.

Operatiivjuht lisas, et läbimõeldud tegevusplaan on sellistes olukordades politsei jaoks ülioluline välistamaks, et ettearvamatu käitumisega tulistajast kellelegi veel ohtu võiks olla. «Millised sündmused täpselt eelnesid mehe traagilisele surmale selgitavad politseinikud veel praegugi sündmuskohal ning kõik täiendavad nüansid selguvad alustatud kriminaalmenetluse käigus,» ütles Turba.