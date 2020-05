Raskes joobes Eesti juht sõitis Saksamaal politsei silme all kraavi

Politseinikud lasid silmnähtavate joobetunnustega 55-aastasel Eestist pärit mehel puhuda alkomeetrisse, mis näitas 2,16-promillist joovet. Mehe juhiluba ei saanud politseinikud hoiule võtta, kuna tal see dokument puudus.

Sõidukit kontrollides selgus, et Volkswagenil olid numbrimärgid, mille kohta oli juba 2018 aastal politseile teatatud, et need varastati ühelt Renault’ sõidukilt.