Eesti parim õpilasfirma toodab jäävanne

Õpilasfirma Nullivann sai lisaks võistluse üldvõidule ka Directo äritarkvara «Targa äri preemia». Gustav Adolfi gümnaasiumi noorte õpilasfirma toodab vee temperatuuri hoidvaid jäävanne, et taliujumine muuta vähem aeganõudvaks tegevuseks.

Noored lootsid õpilasfirmaga saada kogemust ärimaailmast ja lootsid turule tulla innovaatilise ja erilisema tootega, ütles Nullivanni tegevjuht Oliver Iida. Ta lisas, et edasised plaanid on arendada välja külmaüksusega toode, et vesi püsiks stabiilne ja lisada vett filtreeriv üksus, mis hoiaks vee puhtana.