Tallinna päev toob neljapäeval tänavapuhastusautode paraadi

«Kultuurset linna iseloomustab kahtlemata ka korras linnakeskkond, mille nimel me töötame igapäevaselt,» rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. «Käesoleva aasta kevadkoristuse käigus on tänavatelt kokku kogutud juba ligikaudu 4000 tonni pühkmeid ning tänavapesuks on kulunud 21 300 kuupmeetrit vett. Tallinna päeva puhul viime läbi ülelinnalise tänavakoristuspäeva ning paraadiga tõstame esile ja tunnustame neid, kes meile reaalselt puhta linna tagavad.»