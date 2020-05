Mihhail Kõlvart: 2+2 võib olla soovituslik, nõuda inimeste käest me seda enam ei saa

«Me peaksime inimestele seletama, kuidas näiteks seda reeglit on võimalik täita basseinis, aga isegi spordihallis, aga kui me saame aru, et reegli jägimine ei ole enam võimalik, siis seda tuleb ausalt tunnistada ja niimoodi ka välja öelda. See võib olla soovituslik, aga nõuda inimeste käest me seda enam ei saa ja rääkimata sellest, et seda ei ole võimalik kontrollida,» kommenteeris linnapea Rahvusringhäälingule.