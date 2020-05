Tanel Kiik selgitas detailselt, mis juhul piirangud taas karmistuvad

Kiige hinnangul on tõenäoline, et rangemad piiranguid tuleb taas sisse seada sügisel. «Loodetavasti seda vajadust ei teki. Aga oleme sotsiaalministeeriumi ja terviseametiga välja töötamas plaani, mis puudutab perioodi juuni–august ning perioodi sügisest edasi. Prognoos on, et suve jooksul nakkushaiguse uut puhangut esile ei tule, kui me just ise seda just liiga lahkelt ei paku. Pigem on tõenäoline, et uued piirangud tuleb kehtestada sügisel, kui uus puhang peaks maailma, Euroopat või Eestit tabama,» teoretiseeris valitsuse noorim minister.

Tema sõnul jälgitakse olukorra monitoorimisel peamiselt kaht näitajat. «Üks on nakkuskordaja ja teine on uute nakatunute arv kahe nädala jooksul. Praegu on meie uute nakatunute arv 100 000 elaniku umbes 7. ECDC (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus - toim) on hinnanud, et ohtlikuks läheb olukord 50 peal. Enamik Euroopa riike on täna alla 50. Meie oleme valinud aga mõnevõrra konservatiivsema suuna. See number võiks olla meil poole väiksem. Ehk umbes 20-30,» hindas keskerakondlane.

See tähendaks, et Eesti võtaks kaks korda rangema joone kui soovitab ECDC. « 50 oleks sisuliselt meie seniste nakatumiste tipphetk. Pigem oleme seisukohal, et sellist tõusu pole vastutustundlik ära oodata. Vajalikud piirangud tuleb kehtestada siis, kui me oleme sellest numbrist veel kaugel,» selgitas keskerakonna minister.

Kiigelt küsiti ka pressikonverentsil, miks jääb 2+2-reegel kehtima ka pärast eriolukorra lõppu. «2+2-reegel on vajalik, et vältida uute haiguslainete teket. Meil on 15 päeva olnud alla kümne uue nakatunu. Tahame vältida, et need numbrid hakkaksid taas kasvama. Kui me soovime teha sporti, saada osa kultuuritegevustest, käia ujulas, on mõistlik võtta kasutusele usaldusmeetmed: hoida inimestega distantsi ja vältida kambakesi koos asjade tegemist.»