Madise: ärge kartke piirangu rikkumise karistust, kartke nakkust

«Kõiki piiranguid ja üleüldse seadusi on vaja justnimelt siis, kui on kellegi õigusi tarvis piirata. Selles praegu asi ongi, et uue nakkusepideemia ärahoidmiseks tuleb jätkuvalt hoida distantsi, täpselt nagu doktor Popov selgitas, ja säilivad mõned muud piirangud. Mis täpselt, saame teada siis, kui valitsus need kehtestab ja siis kui terviseamet omakorda oma piirangud kehtestab. Siis saab hakata vaatama ka seda, kas need on proportsionaalsed, mis mõistlikus keeles tähendab seda, et piirang on nii leebe kui võimalik ja samas piisavalt karm, et temast oleks kasu,» ütles Madise.

«Kui keegi tunneb, et kas terviseameti või valitsuse mingisugune ettekirjutus või korraldus on ülemäärane, õigusvastane, ülekohtune, siis on võimalik kirjutada nii õiguskantslerile või kui asi on päris tõsine, siis ka kohe pöörduda halduskohtusse. See advokaati ei nõua, riigilõiv on võrdlemisi väike. Ja kui asi on väga tõsine, näiteks ettevõtja leiab, et ilmaaegu pannakse tema tehas kinni, ilmaaegu suunatakse kõik töötajad karantiini ja tervisekontrolli, sellisel juhul on võimalik kohe pöörduda halduskohtusse, taotleda esialgset õiguskaitset. Täiesti normaalne riigielu käik. Selles mõttes, lihtsalt väga paljud inimesed saavad praegu teada seda, kuidas Eesti riik on kogu aeg toiminud ja kuidas ta toimib praegu edasi,» jätkas õiguskantsler.