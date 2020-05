Ratas: mingid piirangud jäävad üht- või teistmoodi kestma, kuniks tuleb vaktsiin

«Eesti peab olema valmis teiseks laineks, me peame sellega arvestama ja valmisolek tähendab väga erinevaid eluvaldkondi ja erinevaid teemasid,» ütles peaminister Rahvusringhäälingule ja lisas, et Eesti inimesed on väga tublid olnud.

Peaminister tõdes, et olenemata väsimusest on inimesed reegleid edukalt järginud ja samuti on meditsiin vastu pidanud.