Läti president: baltlaste distsiplineeritus lubas avada mini-Schengeni

1836 on projekt, mida on lätlased oma 100-aastaseks saanud riigi auks ellu viimas juba mitmendat aastat.

Just nii pikk on Läti riigipiir ja see tähistatakse eriliste piiripostidega, et mööda kaardilt tuttavat kontuuri liikujad nii mere ääres kui ka maismaal põnevad kohad ja lugude vestjad ikka üles leiaks. Iga post on mõne kunstniku teos. Ja seekord üleriigilisel talgupäeval seda piiriteed tähistatigi ja korrastati.

Läti riigipea leiab, et eestlased, lätlased ja leedulased on ka selle kriisi ajal näidanud, kui väga oma riiki hoitakse.

«Tulemus on see, et Eesti, Läti ja Leedu on kriisi lahendamisel saavutanud väiksema nakatumise leviku kui mujal Euroopas. See on nii tänu ühiskonna distsiplineeritusele ja valitsuse mõistetavale poliitikale,» ütles Levits.