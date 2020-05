Kindlustusfirma annab asendusauto asemel jalgratta päriseks

«Jalgratas on tervislik ja keskkonnasõbralik valik, mistõttu soovime seda propageerida transpordivahendina. Alanud rattaalgatusega tahame anda oma panuse, et hoida loodust ning pakkuda autoomanikele keskkonnasõbralikumaid lahendusi,» ütles ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid.

ERGO kahjukäsitlusstatistika kohaselt juhtub õnnetus iga 20. liikluskindlustuse kliendiga. Sõiduki taastamiseks kuluv remondiperiood on keskmiselt viis päeva, mille jooksul asendusautot vajab 35% autoomanikest.

«Oleme seisukohal, et pooled asendusautode kasutajatest võiks valida auto asemel ratta, kuid kindlasti on jalgrattaga linnas liikumise osas veel mitmeid hirme ja eelarvamusi, mis vajavad järele proovimist, lisaks on tarvis tekitada harjumus. Jätkuva koroonaohu tõttu võiks ratas olla sel suvel heaks alternatiiviks ühistranspordile.