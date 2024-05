Värske Haabersti linnaosavanem Anna Levandi selgitas, miks külastab aeg-ajalt Venemaad

«Minu ema on 85-aastane ja isa 90-aastane, mul on kaks venda, ning 95-aastane onu. See, et mul on kogu perekond Moskvas, pole kunagi olnud saladus. Emal on kiiresti arenev dementsus. Ma ei seosta mitte mingil juhul oma isiklikku elu poliitilise tegevusega. Kui mul tekib vähimgi võimalus, et kasvõi lühikeseks ajaks neid külastada, siis ma loomulikult teen seda. See on aga keeruline minu hõivatuse, viisa saamise raskuste ja transpordiprobleemide valguses,» sõnas Levandi.