Seeder ja Helme kinnitavad, et miljoninõue Keskerakonna vastu ei kao

Eelmise aasta veebruaris tegi ERJK Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada üle miljoni euro, mis komisjoni hinnangul on saadud keelatud annetusena. Komisjon leidis, et erakonna endise reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõendite ja dokumentide põhjal on Keskerakond saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro, kirjutas mullu Postimees.