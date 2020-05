Otse Postimehest ⟩ Välisministri hinnangul võiks lubada Eestisse turiste Schengeni alast juba juunis

Välisministri hinnangul on Eesti majanduse mõttes kõige akuutsem küsimus tempos, millega on võimalik Eestisse sisenemise piiranguid leevendada. «Praegu on Eestis üldine sisenemise piirang kõigile kolmandate riikide kodanikele välja arvatud pendelrändajad Soomest ja Balti riikide kodanikud. Lisaks veel erandid, aga erandite grupp on väike ja erakorralistel asjaoludel,» lausus Reinsalu.

Järgmine faas läheb ministri sõnul valitsuses arutluse alla homme. «Lähtekoht, mida välisministeerium pakub, on vajadus Balti riikidega koostöös siiski säilitada turvalisuse meetmed, et võimaldada Schengeni ruumist kodanike sisenemine Eestisse. Säilima peaks üldine karantiini põhimõte,» kinnitas ta.

Välisministeerium töötab praegu võimaluse kallal, et karantiininõuet lühendada või vastastikkusel usaldusel kaotada. «Praegu töötame alternatiivi kallal, et kui inimesel on ette näidata covid-viiruse testi tõend, mis on negatiivne, või teeb testi näiteks Eesti lennujaamas, siis oleks võimalik karantiini aega lühendada,» selgitas Urmas Reinsalu.

Välisministri sõnul kaaluvad seda mudelit Austria, Taani ja Island. «See on iseenesest inimeste liikumise osas praktiline meetod. Ma arvan, et testimise võimalus ka Eesti kodanikele karantiinist vabastamiseks, kui saabutakse näiteks Saksamaalt, annaks objektiivse usalduse ja kindluse, et inimene ei ole nakatunud,» kirjeldas ta.

«Teine küsimus, mida Balti riikidega koostöös arutame, on see, kas saame kohaldada vastastikkust karantiininõudest loobumist riikidega, kus on meiega sarnaselt madal viiruse levik,» andis ta lootust. «Jutt käib näiteks Sloveeniast, kus on viirusesse nakatumise näitaja Eestist mitu korda madalam.»

Antud lahenduse kohaldamine Schengeni ruumist saabuvatele teiste riikide kodanikele võiks Reinsalu hinnangul minna käiku juba juunis. «Kõik inimesed, kes [Schengeni alast - toim.] Eestisse tulevad, teevad kas Covid-testi või jäävad karantiini. See võiks olla esimene etapp,» teatas Reinsalu.