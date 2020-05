Bolt alustab Tallinnas elektritõukerataste laenutuse hooaega

Pealinnas algav teine tõukerataste hooaeg toob tänavatele uued tõukerattad ja ohutusmeetmed.

«Meil on väga hea meel alustada Tallinnas juba teist hooaega. Jäime eelmise aastaga väga rahule ja tunneme, et saame oma kogemusi kasutades pakkuda pealinlastele veel paremat teenust. Oleme õppinud oma klientide liikumisharjumustest ja taristu komistuskividest ning võtame neid uuel hooajal kindlasti arvesse,» ütles Bolti tõukerataste suunajuht Thomas Tammus.

Elektrilist tõukeratast saab rentida samast Bolti rakendusest, kust autot tellida. Samas rakenduses on näha ka linnas asuvate tõukerataste asukohad. Selleks tuleb vajutada rakenduse paremal üleval nurgas olevat tõukeratta ikooni ning rakendus lülitub ümber tõukeratta laenutamise režiimile. Ratta saab lahti lukustada sellel oleva QRkoodi abil. Esmakordsel Bolti tõukeratta kasutamisel kuvab rakendus sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi.

Tõukeratta lahti lukustamine maksab 50 senti ja iga kasutatud minut 15 senti. Näiteks 10-minutiline sõit, millest piisab paari-kolme kilomeetri läbimiseks, maksab sõitjale 2 eurot. Ühe päeva jooksul maksab tõukeratta kasutamine sõitjale maksimaalselt 15 eurot.

Tallinnas saab tõukeratastega liikuda maksimaalselt 20 km/h, kuid iga sõitja peab seejuures veenduma, et valitud kiirus oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Teatud alades, näiteks vanalinnas, on tõukeratta maksimaalne kiirus automaatselt piiratud, et liiklemine oleks ohutum. Samas näiteks Reidi teel on lubatud kiirus 25 km/h, sest seal on rohkem ruumi ja eraldi jalgrattateed. Elektritõukeratastega on soovitatav liigelda jalgrattateel või selle puudumisel kõnniteel.

Sõidu lõppedes saab kasutaja ratta parkida mõnda ohutusse kohta nii et see ei takistaks liiklust, soovitatavalt jalgrattaparkla lähedusse. Täpsed alad, kuhu tõukeratast jätta võib, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Kui kasutaja jätab ratta ettenähtud alast väljapoole, on selle eest ette nähtud trahv 40 eurot. Tõukeratast saab rentida alates 18. eluaastast.