Kaljulaid: peame tõsiselt hindama, kuidas tehakse relvaomanike tausta- ja tervisekontrolle

«Eestis on 60 000 relvaomanikku. Valdav enamus neist on vastutustundlikud kodanikud. Nad tagavad, et nende relv ei satuks valedesse kätesse, et sellega ei juhtuks tahtmatuid õnnetusi ja ammugi ei kujuta nad ette, et võiksid relva kasutada süütute inimeste vastu või lihtsalt lahkarvamuste lahendamiseks,» kirjutas Kaljulaid.