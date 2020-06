Isamaa volikogu taunis vastutustundetut laenamist

Ta lisas, et pikaajalises vaates on oluline, et kõik majanduse taaskäivitamise kavaga kaasnevad kohustused kajastuksid ausalt ja läbipaistvalt liikmesriikide võlakoormustes. «Näiliselt on tegemist toetusega, kuid see toetus on tegelikult laen, mis tuleb pikemas vaates tagasi maksta. Me ei saa anda lõdva eelarvepoliitikaga riikidele signaali, et nad ei pea tekkivaid kohustusi deklareerima.»