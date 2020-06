FOTO: Shutterstock

Koristamisel pole enam ammu miskit pistmist köndiks kulunud luua või T-särgist rebitud lapiga, innovatsioon teeb ilma selleski valdkonnas. Põnevaid abimehi leidub ka kodukasutuses, kuid kõige uuemad ja vingemad puhastusseadeldised on ikka proffide käes. TP Kinnisvarahoolduse põnevat masinaparki tutvustab müügijuht Maario Suits.

Viimane aastakümme on toonud koristamisse tõelise revolutsiooni, mida tajuvad kõik – koduperenaistest professionaalsete koristajateni. Üks lihtsaid näiteid on mikrokiudlapp. Tänu eritehnoloogiale, mis võimaldab toota juuksekarvast 100 korda peenemat sünteetilist niiti, suudab see ilma puhastusvahendita puhastada väga paljusid pindasid ning on muutnud koristamise mõõtmatult mugavamaks.

Proffide vahendid küündivad aga lapitehnikast palju kaugemale. Piilume sisse üle 20-aastase ajalooga Eesti puhastusfirma TP Kinnisvarahooldus uksest ning uurime, milliseid innovaatilisi abilisi nad enda igapäevatöös kasutavad.

Ohutu relv – elektrostaatiline „püstol“

Innovatsiooni liikumapanevaks jõuks on vajadus. Kuna koroonapandeemia tõttu tuli leida viise eriti kiireks ja tõhusaks desinfitseerimiseks, võttis TP Kinnisvarahooldus ühena esimestest Eestis kasutusele elektrostaatilise desinfitseerimise, mida viiakse läbi kujult püstolit meenutava pihustiga.

Suurima efekti annab see meetod kiiruses: kui tavalise 100ruutmeetrise kontori lapiga desinfitseerimiseks kulub umbes 60 minutit, siis elektrostaatilist pihustit kasutades saab hakkama 10 minutiga – ajavõit on kuuekordne.

Meetodi võtmeks on patenteeritud tööpõhimõte: desoainele antakse pihustis kerge elektrilaeng, mille mõjul liibub see töödeldavatele pindadele 360 kraadi ulatuses. Tulemuseks on parem katvus ja puhastusvahendi sääst, sest õhku midagi ei paisku. Võrreldes käsitsi desinfintseerimisega kulub ainet isegi kuni 70% vähem! Pealegi on spetsiaalne desoaine väga tõhus, kaitstes töödeldud pindu viiruste eest veel 28 päeva.

Kaval tõstukita aknapesu

Mõnikord sünnib innovatsioon kogemata. Näiteks aknapesu latisüsteem leiutati algselt hoopis päikesepaneelide puhastamiseks. Kuna päikesepatareid on väga õrnad, oli nende puhastamiseks vaja eriti kerget lahendust. Nii võetigi kasutusele süsinikfiibrist ritv, mis varustati harjaste ja veega, ning varsti avastati, et see on väga praktiline lahendus ka aknapesuks.

Mõistagi on see nutikas meetod kasutusele võetud ka TP Kinnisvarahoolduses. Kui pesta aknaid tõstukilt, on vaja vähemalt kaht töötajat, kes masinat opereerivad, ühest kohast teise liigutavad, tõstavad ja langetavad. Latipesu puhul teeb sama töö ära üks inimene, lisaks säästetakse tõstuki rendi raha.

Koristusrobotid, mis suudavad inimesi asendada

Tolmuimejad toimetavad iseseisvalt juba paljudes kodudes, aga avalikesse asutustesse polnud nad seni jõudnud. Nüüd võib esimesi koristusroboteid kohata ka meelelahutusasutustes ja kaubanduskeskustes. Kodurobotitest erinevad need ennekõike suuruse ja hinna poolest – tüüpiline tööstuslik koristusrobot on põlvekõrgune, mahutab 4 liitrit tolmu ning maksab auto hinna.

Miks need nii kallid on? Sest nad on väga nutikad. Robotid suudavad meeles pidada mitut erinevat tööpiirkonda, mille tunnevad tööd alustades ära seinale joonistatud QR-koodi järgi. Iseseisvalt suudab robot tegutseda kuni 3 tundi. Puhastusteenindaja saab samal ajal tegeleda kas pindade desinfitseerimisega või tualettide koristamisega või muuga, mistõttu väheneb koristusele kuluv aeg enam kui kaks korda.

Ka TP Kinnisvarahooldus testib üht sellist robotit – seda koos uuendusmeelse kliendi Skypark’iga T1 keskuses asuvates ruumides, kus on palju avarat vaibapinda. Mujal maailmas leiavad need robotid kasutust näiteks lennujaamades ja sadamates, konverentsikeskustes, hotellides ning mujalgi.

Koristuse uus mõtteviis – esikohal on inimene

Uute tehnoloogiliste lahendustega käib töö kordades kiiremini ning mis veel olulisem – töö on kergem ning pakub rohkem rõõmu. Ja see on äärmiselt tähtis, sest iga masina juurde on siiski vaja ka inimest, kes seda juhiks ja kontrolliks.