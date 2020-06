Eesti osa Euroopa taaskäivitamisel on üks miljard

«Praeguse ettepaneku ja praeguste arvestuste kohaselt peaks Eesti osa Euroopa Liidu 750 miljardi eurose laenu tagasimaksmisel olema aastatel 2028–2058 kokku umbes üks miljard eurot. See teeb umbes 35 miljonit eurot aastas,» sõnas Ratas täna oma riigikogu ees ette kantud poliitilises avalduses.

«Eestile eraldatav osa suureneks selle tagajärjel järgmisel Euroopa Liidu eelarve perioodil 3,3 miljardi euro võrra, millest 1,85 miljardit moodustaks toetused ning ülejäänu soodsatel tingimustel laen. See on rohkem kui pool sellest summast, mis meil on kasutada praegusel eelarveperioodil.» lisas Ratas.