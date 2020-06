Tallinn koostab tegevusplaani koroonaviiruse teiseks laineks

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et sõltumata sellest, kas teine laine tuleb või ei, peab linnasüsteem selleks valmis olema. «Suve jooksul on kõigil linnstruktuuri üksuste ülesandeks ja eesmärgiks võimalikest stsenaariumidest lähtuvalt ette valmistada töökorraldus, sealhulgas ka klientide teenindamine. Arusaadav, et keeruline on selliseid stsenaariume ette valmistada näiteks haridus- ja meditsiiniasutuste puhul, kuid neid on vaja ja need peavad olema valmis augustiks. Igal linna struktuuriüksusel peab septembriks olema kindel plaan juhuks, kui teine laine peaks tulema,» sõnas Kõlvart.