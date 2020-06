Jürilo: kriisi juhtimise kõrvalt ei ole võimalik valitsusega vaielda

«Inimlikult on sellistel hetkedel ikka raske. Arvestades, et kriisis on Eestil hästi läinud, võin ma rahul olla,» ütles Jürilo ETV uudistesaates «Aktuaalne kaamera».

Jürilo sõnul on kriis puudutanud iga Eesti inimest ning seda omamoodi.

«Terviseameti poole pealt juhina ütlen, et kui kriisi juhtida 16-18 tundi neli-viis kuud järjest, siis sa jaksad seda teha inimeste elu ja tervise nimel, aga sa ei jaksa peale seda vaielda valitsusega tühistel teemadel,» märkis ta.

Terviseameti lahkuva juhi sõnul on valitsuses palju ministreid, kellel kõigil on oma arvamus väga paljudel teemadel. Samas viitas ta, et ministrid ei kuula piisavalt ekspertide arvamust.