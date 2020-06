President: imelik mõeldagi, et kellelgi tuleb pähe seos noorte abisoovi ja soolise sättumuse vahel

Tundub, et euroopalik riigipidamise mudel, kus õigus arstiabile on tagatud lausa põhiseadusega, toimis sel kevadel paremini kui need mudelid, kus igaühele osutatav abi sõltub tema isikliku ja otsese finantspanuse suurusest, lausus riigipea, lisades et inimõigused, meie kõikide põhiõigused on õdede töö pärisosa. «Õdede tööks on aidata märgist sõltumata. Riigijuhte. Tippjuhte. Kurjategijaid. Elu heidikuid. Kõige vahetumal moel sunnib teie ametieetika teid tihti mõtlema ühiskonnaelu paradokside üle ja siis neid kõrvale heites minema appi igale inimesele,» lausus president Kaljulaid.

«Ka sellel nädalal on meie Riigikogus peetud debatti, kas kõikide inimeste põhiõigused ikka on võrdsed. Kas alaealine peaks saama psühhiaatrilist abi sõltumata oma vanemate tahtest? Kas noore soovi saada abi peab raamistama tema võimaliku soolise sättumuse või soolise identiteedisegaduse kaudu? Imelik mõeldagi, et selline kummaline seos kellelegi pähe tuleb. Aga ta tuleb,» ütles riigipea.

President Kaljulaidi sõnul jõuavad paljud ühiskonna ülivalusad teemad õdedeni kogu oma tooruses: «Te peate olema väga tugevad, et tõepoolest igal hetkel meeles pidada – universaalsed õigused on tõepoolest universaalsed, võõrandamatud, tõve poolt hävitamatud. Haigel inimesel on samasugused õigused nagu tervel. Teie teate seda, teie saate aidata seda ühiskonnale alati meenutada.»

Riigipea sõnul on ta alati toetanud lähenemist, et ka ühiskonnas eriti vajalike töötajate – meditsiinitöötajate – õigus tööjõu vabale liikumisele on sama võõrandamatu kui ehitajate või põllutööliste oma. «Kui Eesti koolidest tulevad väga head arstid ja õed, siis võime püüda lihtsalt neid ameteid õpetada rohkematele inimestele. Seda peaksime püüdma, selle asemel et rõhuda kohusetundele ja veenda kõiki terve elu Eestis töötama,» lisas president Kaljulaid.