GALERII ⟩ Narva linnus üllatab pärast 30 aastat uue püsinäitusega

Külastajatele on avatud põhjalikult uuenenud Narva linnus koos uue püsiekspositsiooniga, mille peateema on 700-aastane Narva linnus oma ajalooga.

Narva linnuse rekonstrueerimine ja uus püsiekspositsioon on osa projektist «Piirikindluse avastuskeskuse avamine», mis algas 1. juulil 2016. Projekti kogumaksumus on enam kui 4 miljonit eurot, millest 3,54 miljonit eurot tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) kirjutas sotsiaalmeediasse linnuse avamisel (18. juunil), et pikalt on seda sündmust oodatud, kuid tänaseks on töö tehtud. «Nii et ehituskiivreid enam kandma ei pea, nagu oli vaja veel eelmisel aastal samas kohas. Kõik tundub olevat rahulik - loodan, et ei peagi siia enam kiivris tagasi tulema. Kui Eesti vajab, tulen ikkagi tagasi,» kirjutas Lukas.