Ligi: presidentaalne järelevalve on enneolematu löögi all

«Oleks loogiline, et Helme ja Seeder tagandatakse, kui riigikohus otsustab, et presidendil on vaidlusaluses seaduses õigus,» kirjutab Ligi välisteenistuse seaduse muudatuste välja kuulutamata jätmise kontekstis. «Kummalgi neist õigust presidenti tagandada ei ole, aga kuna mõlemad ründavad presidentaalset järelevalvet, tehes väga konkreetsele täispanuse, ja mõlemal on «täiesti selge», et president teeb õiguse asemel poliitikat, aitab ju asja klaarida kohus. Tülinorijad on need, kes peaksid lahkuma, kui neil ka sisuliselt õigus pole, aga vormiliselt pole neil õigus nagunii, sest presidendil on voli oma seisukoht võtta.»