Juunis kadunud Raivo leiti surnuna

15. juunil sai politsei teate, et Tõrva vallas Linna külas ei ole kohalikud mitme nädala vältel näinud oma naabrimeest, 48-aastast Raivot.

Piirkonnapolitseinik Sander Karu kirjeldas, et surnukeha leiti linnulennul umbes 500 meetri kaugusel majast, kus Raivot enne kadumist viimati nähti. Olgugi, et seda ala kontrollisid politseinikud ja vabatahtlikud nii ahelikus kui droonilennul, ei õnnestunud vaatamata pingutustele neil kordadel mingil põhjusel meest leida. Politsei tänab siiski kõiki, kes maastikul abiks käisid, et mehe saatuse ja asukoha kohta selgust saada.