GALERII ⟩ Tallinlased võtavad kuumalainest viimast

Järgmise nädala esmaspäeva öö hakul võib kohati hoog vihma tulla ja ka äikest olla. Pärast keskööd on enamasti sajuta ja selgema taevaga ilm. Tugevnev idakaare tuul aga annab märku lääne poolt lähenevast madalrõhulohust, mis päevaks toob eelkõige Lääne- ja Edela-Eestisse sajupilvi ja on äikese võimalus. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kagutuul. Öösel n sooja 13-18, Lääne-Eesti rannikualadel 20 kraadi, päeval 24-29, Soome lahe ääres kuni 20 kraadi. Õhtul muutub õhk Eesti lääneservas värskemaks.

Teisipäeva ööks liigub madalrõhulohk ühes sajupilvedega Eesti kohale, läänepoolsetes maakondades on vihmavalingud ja äike tugevad. Päeva jooksul liigub madalrõhulohk Peipsi poole, tugevate äikeste ja intensiivsete vihmade vöönd kandub enam idapoolsetesse maakondadesse, on tugevate tuulepuhangute oht ja rahe on ka võimalik. Õhtul saab tihedam sadu läbi. Tuul on võrdlemisi tugev, puhub öösel valdavalt kagust ja lõunast, saartel juba edelast, läänest, päeval pöördub tuul ka mandril lääneservast alates järk-järgult edelasse ja läände. Öösel on sooja 14-19, päeval 17-21 kraadi, vaid Ida-Eestis tõuseb veel 25 kraadini.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Lapimaale, aga selle mõjuala laieneb ja katab kogu Põhja-Euroopa ning selle serva mööda kandub üle Eesti aeg-ajalt sajuhooge. Praegustel andmetel on sadu tihedam hommikul ja päeval. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Öösel on sooja 11-16, päeval 16-21 kraadi.

Neljapäeval eemaldub madalrõhkkond edasi Norra merele ja Läänemere ümbruses selle mõju veidi väheneb. Öö on suurema sajuta, päeval sajab mõnes kohas hoovihma. Edela- ja läänetuul on tugev kuni õhtuni, siis nõrgeneb. Öösel on sooja 10-15, päeval 17-21 kraadi.

Reedel madalrõhkkonna mõju väheneb ja tõusva õhurõhu foonil on vaid üksikute vihmahoogude võimalus. Tuul on nõrk. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 19-24 kraadi.