Mõra Balti ühtsuses: kas Leedu nõue boikottida Valgevene tuumajaama on liialdatud?

Leedu on oma pealinnast Vilniusest 50 kilomeetri kaugusele rajatavale tuumaelektrijaamale vastukaaluks võtnud seaduse, mille kohaselt jaama käivitudes elektrikaubandus kolmandate riikidega lõpetatakse. Sarnast käitumist - ehk Astravjetsi elektri impordi välistamist - nõuavad nad ka oma Balti naabritelt, kuid Eesti ja Läti on otsustanud, et enne 2025. aastat, mil ühendatakse end lahti Venemaa elektrisüsteemist (mille osa on ka Valgevene) sellist boikotti ei korraldada.

Konflikti juured asuvad tõigas, et Leedul on oma seaduse rakendamine ütlemata keeruline – pole lihtsalt võimalik lõpuni välja selgitada, millisest algallikast elekter neile saabub. Lätlased on teatanud, et nemad jätkavad Valgevenest elektriimporti ning Läti kaudu võib Astravjetsi elekter lõpuks Leetu ikkagi jõuda. Kuigi Eestil Valgevenega otsest elektrikaubandust ei toimu, on meie seisukoht, et vaid Euroopa Komisjon võib seada kolmandate riikidega elektrikaubandusele piirangud.