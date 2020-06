Jürgensoni autole otsasõitnu jäi juhiloast ilma

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhtivmenetleja Margus Trees ütles Postimehele, et 12. jaanuaril juhtus kella 12.15 ajal liiklusõnnetus Tallinnas Tõnismäe tänaval, kui BMW, mida juhtis mees, sõitis otsa sõiduautole Audi (Marek Jürgensoni autole - toim.). «14. jaanuaril kuulati tunnistajana üle liiklusõnnetuse põhjustaja, BMW juht. 16. jaanuaril kuulati üle Audi juht, kellel oli ülekuulamisele kaasa võetud advokaat. Advokaadile selgitati, et kuna tegemist on tunnistaja ülekuulamisega, ei ole tarvis kaitsjat ning ka väärteomenetluse seadustik ütleb, et tunnistajal ei ole õigust omada esindajat,» selgitas Trees.