Rail Balticu Pärnu reisiterminal läheb järgmisel aastal ehitusse

Uue terminali eelprojekti autoriteks on Arhitektuuribüroo Pluss arhitektid Indrek Allmann, Jaan Jagomägi ja Tanno Tammesson. Tulevases jaamahoones on lahendatud klassikalised terminali kasutusvajadused nagu ooteruumid, piletikassa ja toitlustus. Terminalihoonesse on planeeritud 90 istekohaga ootesaal, samuti kohvik, infopunktid ja muid vajalike funktsioone kandvad ruumid.