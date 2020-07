Video ⟩ Helme partnerite solvamisest: tegime kongressil poliitilist sõud

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et te olete muutunud ülbeks ja kui te muutute kõrgiks nagu Reformierakond, ei taha teiega varsti enam keegi koostööd teha.

Jah, no eks siin on niisuguseid teravusi olnud viimastel päevadel omajagu. Ma arvan, et nendesse tuleb suhtuda stoilise rahuga. Meie otsused kongressil loksutavad paigast ära viimaste valimiste järel tekkinud väga stabiilse poliitilise kaardi ja sealt on tulnud kõik need nihelemised ja ütlemised. Me kuulutasime, et me ei ole oma positsiooniga leppinud, me tahame rohkem. See ei tähenda, et me hakkame kohe koalitsioonis vastu rinda taguma ja midagi juurde nõudma, vaid me räägime ikka pikast plaanist, me tahame järgmistel valimistel teha parema tulemuse kui eelmistel valimistel. Teravamad reaktsioonid näitavad, et see läheb korda konkurentidele.

Ükskõik, kas me oleme valitsuses või opositsioonis, meie oskame seal endale luua olukorra, et see on meile kasuks.

Kuivõrd tõenäoliseks peate, et Isamaa, kes on teie suur konkurent valimistel ja kelle reiting on hetkel madal, võib lükata teid opositsiooni ja teha hoopis koalitsiooni Reformierakonna ja sotsidega?

Alati on võimalik vaiba või tooli alt ära tõmbamine. Ma ei hinda seda riski kõrgeks. See on marunauditav poliitiline intriig, mida kõigile meeldib kedrata, aga see ei ole minu meelest kuigi suur risk. Peamiselt selle tõttu, et ma ei näe kuidagi, kuidas see neid aitaks.

See tõmbaks jalad alt ära nende suurimal konkurendil ehk EKRE-l.

Jah, no ma ütlen täiesti ausalt, ükskõik, kas me oleme valitsuses või me oleme opositsioonis, meie oskame seal endale sellise olukorra luua, et see on meile kasuks. Aga ma ei ole kindel, et kõik teised parteid oskavad.

Te ütlesite, et majandusteemad muutuvad EKRE jaoks nüüd väga oluliseks, räägite maksude alandamisest, ettevõtja sõbralikkusest. Lähete jahtima Reformierakonna valijatest ettevõtjaid?

Kaja Kallase nime all oli avaldatud üks artikkel eile vist, kus ta just süüdistas meid, et me oleme läinud jahtima hoopis koalitsioonikaaslaste hääli. Selle artikli näol oli selgelt tegemist siis keerutuse või spinniga, et koalitsiooni sisse külvata pingeid. Küllaltki läbinähtav. Ma arvan, et ükski erakond Eestis ei pea pabistama, et me nüüd läheme üksiti teda eelistavat valijat püüdma. Meil on ikkagi plaan nii öelda tükk tüki haaval see umbes kümneprotsendine kasv.

Samas suletud rahvusriik ei ole kohe üldse mitte ühe ettevõtja unistus.