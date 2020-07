Jelena Skulskaja: kirjutasin Aivar Mäe kohta täit tõde

Kirjutasin Aivar Mäe kohta täit tõde ja mitte mingil juhul pole ma nõus temalt vabandust paluma ega tagasi võtma oma sõnu. Vastupidi, võimalik, et Aivar Mäe tunneb, et ütleb mulle oma hilinenud vabanduse. On olemas naised, kes tema vastu anonüümselt sõna võtsid – mina olen ainus, kes ei varja oma nime. Ma ei karda uurimist, kohut, sest minuga on tõde.