Skulskaja vs Mäe ⟩ Seitse väidet, mille pärast käib vaidlus

Täna saatis Aivar Mäe esindaja vandeadvokaat Paul Keres Postimehele arvamusloo kirjutanud Jelena Skulskajale nõudekirja, milles ütleb, et Skulskaja on esitanud valeväiteid ning nõuab nende ümberlükkamist. Artikli autori sõnul on tema sõnade ja väidete taga ausus ning teda kohus ei heiduta. Postimees avaldab Paul Kerese saadetud nõudekirja väited, mida Mäe soovib ümber lükata.