EKRE: praeguse koalitsiooni majanduspoliitika on tunduvalt asjatundlikum kui eelmise kriisi aegne

2020. aastal on Eesti inimeste elatustase jätkuvalt alla Euroopa Liidu keskmise ning maailm seisab silmitsi viimase saja aasta rängima majanduskriisiga. On positiivne, et valitsus on kriisi pehmendamiseks langetanud makse ja süstib majandusse sadu miljoneid lisaraha – nii on praeguse koalitsiooni majanduspoliitika tunduvalt asjatundlikum kui eelmise kriisi aegne rumal ja lühinägelik lähenemine, mille tulemusel tabas Eestit 2009. aasta masu ajal rängim majanduslangus Euroopas. See tõi kaasa meie inimeste massilise väljarände ning tekitas järgnevatel aastatel tööjõukriisi, mida nüüd üritatakse lahendada odavtööjõuga slaavi riikidest.

Samas julgustame valitsust kodumaise majanduse ülesehitamisega jätkama – koroonakriis on paljastanud globaliseerumise miinused ning tõstnud esile rahvusliku majanduse voorused. Valutumalt elavad kriisi üle need riigid, kes ei ole lasknud neoliberalismi dogmadele toetudes välja surra elutähtsatel tööstustel ega sõltu odavast võõrtööjõust.

Riik peab kriisist õppima ning lähtuma majanduspoliitika kujundamisel rohkem Eesti rahvuslikest huvidest. Kui tahame jõuda järele Lääne-Euroopa riikide elatustasemele ja olla tulevikukriisideks paremini valmis, peame senisest enam soodustama kodumaisel kapitalil põhinevat ettevõtlust, langetama makse, kõrvaldama bürokraatlikke takistusi ning vähendama väliskapitali mõju. Seda kõike selleks, et majanduse võtmepositsioonid ei oleks mitte rahvusvaheliste korporatsioonide, vaid rahvusliku eliidi käes.

Peame vähendama ka Eesti majanduse sõltuvust odavast tööjõust. Odava immigranttööjõu kasutamine pidurdab majanduse arengut ja hoiab palgad all, mille tulemusel lahkub aina rohkem põlisrahvast rikkamatesse riikidesse, asemele tuleb aga odav tööjõud piiri tagant.

Selline majandusmudel ei ole meie erakonnale vastuvõetav – me ei lase eesti rahvast oma põlisel maal välja vahetada! Riigi eesmärk peab olema Eesti inimestele kõrgema elustandardi ja hea sissetuleku tagamine siin, mitte välismaal. Majanduspoliitika muutmine rahvuskesksemaks loob selleks vajalikud eeldused.