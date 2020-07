Madison: aseesimeestel ei ole seni suurt otsustamisõigust olnud

Jaak Madison, kas löök on suur, et Teid ei valitud aseesimeheks?

Üldse mitte. Ma soovin Siim Pohlakule palju õnne. Mul on väga hea meel, et tema nimel tehti palju tööd erakonnas sees ja kutsuti inimesi hääletama just tema poolt ja mitte hääletama meelega teiste poolt. Ma olen tänulik poolele kongressile ehk 163 inimesele, kes mind toetasid ja arvasid, et töö on seni olnud efektiivne nelja aasta jooksul. Teine pool arvas, et ei ole olnud efektiivne või järgisid seda üleskutset osade teatud inimeste poolt.

Kelle poolt see üleskutse tuli?

Ma ei oska seda nii välja tuua aga on inimesi, kellele ma olen sümpaatsem ja inimesi, kellele ma olen antipaatsem. Ja on inimesi, kelle sõna maksab erakonnas piisavalt palju, et osa inimesi kutsuda hääletama teatud teiste inimeste poolt.

Kas vastab tõele spekulatsioon, et Mart Helme silmis Te nii sümpaatne pole?

Seda peab küsima Mart Helme käest aga ma arvan, et pole saladus, et Mart Helme ei kutsunud mind toetama kongressil. See on ilmselge aga mis seal ikka. Uued aseesimehed, kes said valituks, neil tuleb nüüd tööd teha. Ma loodan, et nad leiavad suuremat rakendust, kui seni on olnud. Sisuliselt seal suuremat otsustamisõigust pole olnud seni. Loodan, et uus esimees parandab siiamaani teatud miinuskohti, mis nende kohtadega on eksisteerinud.

Kas EKRE sees on lõhe tekkinud?

Kindlasti mitte. Ma arvan, et see, et iga aasta on kongress, toimuvad valimised - see on väga demokraatlik ja meeldiv. Igal aastal on inimestel võimalik uuesti hääletada. Sealt tuleb edasi minna. Võimuga käib kaasas vastutus. Need, kes said valitud, neil tuleb ka vastutust kanda, et erakond tüürida parima tulemuseni kohalikel valimistel järgmisel aastal.

Kas pettumus, et Te erakonna aseesimeheks ei saanud viib järgmiste sammudeni teie jaoks seoses selle erakonnaga või kavatsete aktiivselt erakonna tegevuses jätkata?

Ma ei ole pettunud, see on väga vale arusaam. Ma austan kongressi delegaatide otsust ja võtan teadmiseks, et umbes pooltele liikmetele on minu tegevus olnud sümpaatne ja teisele poolele järelikult ei ole. See on täiesti paratamatu ja mul on pigem hea meel, et erakonnas on inimesi, kellel on julgust öelda oma mõtteid välja ja mina esindan seda koolkonda meie erakonnas ka edaspidi. Ja teen oma parima Euroopa parlamendis, kus on mandaat täita veel neli aastat.

Sel korral ei tekkinud võimalust viimasel hetkel praeguse erakonna esimehe kõrval samuti kandideerida esimeheks. Oli see viga?

Ei. Ma arvan, et kongressi korralduse poole pealt on ka parem, kui enne kongressi on juba selge, kui palju teha hääletussedeleid.

Kas see oli iroonia?