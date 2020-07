Kuues üle-eestiline avatud talude päev toimub tänavu pühapäeval, 19. juulil, kui külastajatele avab oma uksed kokku 282 talu ja maaettevõtet üle Eesti. Neist suur osa on avatud ka laupäeval, 18. juulil.

Külalisi ootavad nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud, põnevad loomad ja taimed, mitmesugune põllumajandustehnika, päris talutoit, ekskursioonid, töötoad ja veel palju põnevat. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid. Avatud talude päev annab hea võimaluse näha, kuidas kasvab kodumaine toit, mida kujutab endast üks tänapäevane talupidamine või põllumajandusettevõte ning kui mitmekesine on maaelu.

Avatud talude päeval saab vaadata kitsega tõtt või kombaini roolis istuda, mõõta kartulivagude pikkust või küüslaugupeenra laiust. Talud ja maatootmised pakuvad külastajatele lisaks uudistamisvõimalusele ka erinevaid tooteid ja saadusi nii koha peal proovimiseks kui kaasa ostmiseks. Eestimaine toit ja kaup on müügiletil otse taluõues.

Avatud talude päevast on kujunenud oodatud suvesündmus. Eelmisel aastal külastati selle raames talusid, põllumajandustootmisi ja maaettevõtteid rohkem kui 195 000 korral. Tänavust üritust ja tõenäoliselt ka külastajate arvu mõjutavad aga koroonaviirusest tulenevad piirangud. Tark on arvestada nii enda kui kaasinimeste tervise ja ohutusega ning järgida talusid külastades vastuvõtjate juhiseid.

Kõige rohkem talusid on sel aastal avatud Harjumaal (41) ning Pärnumaal (37), nendele järgnevad talude arvukuselt järgmised piirkonnad: Tartumaa (29), Saaremaa (27), paarikümne ringis talusid on avatud Lääne-Virumaal, Viljandimaal ja Võrumaal. 220 talu ootab külalisi ka laupäeval, 18. juulil, kuid kõik talud on avatud pühapäeval, 19. juulil. Osalejatest avavad oma uksed esimest korda 50 talu ja maaettevõtet.