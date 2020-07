USA saatkond plaanib kolida

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas Postimehele, et Ameerika Ühendriikidel on huvi uueks saatkonna hooneks. «Poliitiliselt on ka Eesti riik huvitatud tihedast USA kohalolekust ning uus saatkond, mis võimaldab paremat töökorraldust, on kindlasti selle üks vorm,» selgitas Reinsalu.