GALERII ⟩ Sajad inimesed osalesid Pajusi mudajooksus

Mudajooks on leebe kohandus Takistusrajast (obstacle course racing). Tegemist on spordialaga, kus võistleja või võistlejate tiim peab jalgsi või joostes ületama mitmesuguseid füüsilisi ja vaimseid väljakutseid.

Muda- ja rajajooks on kombineeritud nii, et selle tulemuseks oleks füüsiline ja vaimne kurnatus. Takistused hõlmavad endas: millegist üle ronimist, veekogude läbimist, takistuste ületamist ja alt roomamist. Esineb takistusi, mis on kasutusel sõjalistel väljaõpetel. Samas on kasutusel vaid mudajooksule iseloomulikke tõkkeid, et katsetada vastupidavust, jõudu, kiirust ja osavust.