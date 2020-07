Suures koguses relvi omanud ja inimest sihtinud mees võeti vahi alla

Reedel kella 14.30 ajal teatati häirekeskusele, et Saku vallas sihtis mees väikese lapsega jalutanud naist relvataolise esemega. Politseinikud tuvastasid 56-aastase mehe asukoha ja mehe kinnipidamisel selgitasid välja, et tegemist oli pneumopüstoliga. Kinnipidamise käigus ilmnes, et tema kodus võib veel olla teadmata päritolu relvasid, mistõttu viidi tema kodus läbi menetlustoimingud.