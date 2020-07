GALERII JA VIDEO ⟩ Ajateenistust alustav neiu: ei hakka siin pulli tegema

Hommikul kogunesid tulevased ajateenijad oma lähedastega Tallinnas asuva kaitseressursside ameti (KRA) maja ette, et nendega mõneks ajaks hüvasti jätta. Kuigi ülekaalukalt alustavad ajateenistust just noormehed, läksid täna Aiandi 15 hoone eest vabatahtlikult bussi peale ka neli noort neiut. KRA vahendusel on neidude osatähtsus aastatega suurenenud - eelmisel aastal asus aega teenima 38 neidu, kuid sel aastal on neid nimekirjas üle 40.