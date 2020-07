Kui hing ja maitsemeeled ihkavad sea-, veise- või kanalihale vaheldust, võib grillile panna hoopis pardiliha – pehme, hõrgu ja mahlase. Ent hea tulemuse saab, kui järgida lihtsaid nippe, mida jagab Ammende villa peakokk Herkki Ruubel.

Pardifilee kogub aina enam populaarsust, kuna on hõrgult maitsev ja sõltuvust tekitav. Selle valmistamine nõuab mõne lihtsa reegli järgimist, sest tõsi ta on, et see on parajalt kapriisne liha, mida on kerge rikkuda nii liigse maitsestamise kui ka küpsetamisega.

Neile, kes ise pardifileed maitsestada ei soovi, ei oska või pole selleks lihtsalt aega, on Linnamäe Lihatööstus teinud ära poole väga olulisest tööst – maitsestamise. Näiteks on nende tootevalikus pardi rinnafilee, mis on marineeritud soja ja teriyakiga. Sama pardifileed kasutab videos ka peakokk Herkki.

Kuidas pardifileed grillida?

1. Tee fileele terava noaga sisselõiked (just nagu videos)

2. Grilli 230-300-kraadisel grillil

3. Grilli ühelt poolt 3-4 minutit ehk seni, kuni pardifilee nahk on pruun ja krõbe. Seejärel keera liha ning grilli veel paar minutit. Küpsetamise käigus vajuta grilltangidega liha tugevalt vastu grillresti, et temperatuur ja lihamahlad jaguneksid lihatükis ühtlasemalt. Ideaalse tulemuse saamiseks mõõda termomeetriga pardifilee sisetemperatuuri. Parim temperatuur jääb vahemikku 57-63°C.

4. Tõsta filee lõikelauale puhkama

5. Seejärel aseta grillile puuviljad (pardiliha sobib ideaalselt puuviljade või keedisega). Grilli puuvilju umbes 5 minutit

6. Valmista meelepärane kaste. Ideaalse maitsekombinatsiooni saab, kui kasutada punase veini kastet, millele on sisse vispeldatud võikuubikud

7. HEAD ISU!

Veelgi rohkem ideid ja retsepte leiab Linnamäe Lihatööstuse kodulehelt.