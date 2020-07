Muraste Kooli õpetajad protestivad: direktori sundis lahkuma valla kius

Ühispöördumises kirjutasid õpetajad, et Jõe juhtimisel on kollektiivis tekkinud usaldus ning arenenud avatud, turvaline ja omanäoline kool. «Meie, Muraste kooli õpetajad, oleme raskustes valimaks keelt, milles väljendada oma iseenesest selgeid mõtteid ja tundeid toimunu kohta. Keeruliseks teeb selle teadmatus, kuidas viia need nii professionaalide kui ka inimestena ametnikeni, kelle puhul oleme saanud pika perioodi jooksul kogeda, et meie keeles öeldu ei ületa ei ühel ega teisel tasandil nende arusaamise lävendit. Pöördume sellegipoolest avalikult Harku vallavalitsuse poole, sest ei pea õigeks ega lubatuks küünilist ja kalki, ehkki tõenäoliselt juriidiliselt korrektset, meile nii olulise hästi toimiva töökeskkonna lõhkumist,» kirjutati teates.