Inglismaale saab taas vabalt reisida

Praegusesse nimekirja on lisatud viis riiki, kust ei pea Inglismaale saabudes inimesed karantiini jääma. Pärast viimaste riskihinnangute analüüsimist on Ühendkuningriikide valitsus liikumispiirangud tühistanud Eestist, Lätist, Slovakkiast, Sloveeniast ning Saint Vincent ja Grenadiinidelt tulnud reisjatele.

Muutused, mis jõustuvad alates järgmise nädala teisipäevast, on valitsusel kinnitatud mõttega, et reisijad jätkavad välismaale minnes vastutustundlikku käitumist, ning oluline on ka meeles pidada, et oldaks kursis värske informatsiooniga nii kodumaal kui ka sihtriigis.