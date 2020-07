Riik loob varustuskindlust tagava asutuse

Loodava asutuse eesmärk on hakata keskselt tegelema kõikide vajalike varude loomisega ja vastavate lepingute koostamisega, et kõikvõimalike kriiside korral oleksid tagatud varud erinevates valdkondades, täpsustas Ratas.

Riigihaldusminister Jaak Aab lisas, et koroonakriisi võimalikuks teiseks laineks tuleb kindlasti valmis olla ning näiteks isikukaitsevahendite varusid tuleb kindlasti täiendada. Aab tõi näiteks kirurgilised maskid, mida on vaja riigi keskseks varuks üheksa miljonit, kuid millest praegu on olemas viis miljonit.