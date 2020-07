Valitsus eraldas omavalitsustele teede remondiks 14 miljonit eurot

Reeglina eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Sel aastal avanes meede aga teistkordselt. Ka märtsis said kohalikud omavalitsused 7 miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat.

Minister Aasa sõnul saavad riigi abiga korda teed, mis muidu võiks jääda tähelepanuta. «Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks, mistõttu on juhtumipõhine investeeringutoetus võimaldanud juba aastaid korrastada neid teid, mis muidu ootaksid teadmata tulevikku,» selgitas Aas.

Tema sõnul on kohalikud teed ka hea võimalus riigi investeeringute koheseks suurendamiseks. «Kui otsisime võimalusi, et juba sel aastal suurendada ehitussektori töömahte, siis nägime kohe, et kohalike teede parandamine on üheks võimaluseks. Esmalt kavandasime lisarahastust 5 miljoni euro eest, kuid viimastel nädalatel võtsime ambitsioonikama suuna ning otsustasime jagada toetust omavalitsustelt laekunud kõigile kvalifitseerunud taotlustele, mis tõstis lisarahastuse 14 miljonini,» lausus minister.