Politsei otsib jätkuvalt Tartumaal kadunud 53-aastast Andrest

Selle otsinguala kammis täna läbi lennusalga kopter, samuti otsisid meest patrullid. Olgugi, et laekusid ka mõned uued infokillus, ei ole need paraku seni veel mehe leidmiseni viinud. Otsingud jätkuvad.

Andres on lühemat kasvu, tal on tumepruunid lühikesed juuksed ja tema näol on armid. Andres ei räägi ja ta vajab igapäevatoimingutes abi. Käies on talle iseloomulik käsi kramplikult sirgelt kõrval või rinnal risti hoida