Kas koroonaviiruse teine laine on Eestis juba kohal?

Covid-19 tõrje teadusnõukoja juht ja Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar kinnitas ka, et Eestis pole veel teist lainet. «See on jätkuv esimene laine. Viirus ei ole mitte kuhugu läinud,» leidis ta. Lutsari sõnul saab seda näha ka arvudes, et pea iga päev on tulnud nakatunuid juurde ning täiesti nulliringi päevad on pigem erandid.